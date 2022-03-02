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15 марта, 19:03 • 79473 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 119923 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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15 марта, 11:23 • 92897 просмотра

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В России заблокировали информационное агентство "УНН" из-за освещения событий войны

В России заблокировали информационное агентство "УНН" из-за освещения событий войны

Киев • УНН

 • 223843 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Российская Федерация заблокировала доступ к информационному агентству "Украинские Национальные Новости" (УНН) и другим украинским СМИ, передает УНН.

Детали

Соответствующее решение принято Генеральной прокуратурой Российской Федерации. В список заблокированных попал ряд других украинских СМИ, освещающих полномасштабное вторжение Российской Федерации на территорию Украинского государства.

Среди СМИ под блок также попали "Главком", "Сегодня", "Контракты", "Дело" и другие издания.

Отметим, что ИА "УНН" уже неоднократно блокировали, начиная с 2014 года.

Добавим

Генпрокуратура РФ постановила ограничить доступ к сайтам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь".

После того, как Владимир Путин начал войну против Украины, Роскомнадзор начал рассылать уведомления росСМИ о том, что они публикуют "недостоверную информацию" об обстреле украинских городов русскими войсками и о гибели мирных жителей Украины, а также называют "спецоперацию" в своих материалах "нападением, вторжением, или объявлением войны".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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