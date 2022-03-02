В России заблокировали информационное агентство "УНН" из-за освещения событий войны
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Российская Федерация заблокировала доступ к информационному агентству "Украинские Национальные Новости" (УНН) и другим украинским СМИ, передает УНН.
Детали
Соответствующее решение принято Генеральной прокуратурой Российской Федерации. В список заблокированных попал ряд других украинских СМИ, освещающих полномасштабное вторжение Российской Федерации на территорию Украинского государства.
Среди СМИ под блок также попали "Главком", "Сегодня", "Контракты", "Дело" и другие издания.
Отметим, что ИА "УНН" уже неоднократно блокировали, начиная с 2014 года.
Добавим
Генпрокуратура РФ постановила ограничить доступ к сайтам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь".
После того, как Владимир Путин начал войну против Украины, Роскомнадзор начал рассылать уведомления росСМИ о том, что они публикуют "недостоверную информацию" об обстреле украинских городов русскими войсками и о гибели мирных жителей Украины, а также называют "спецоперацию" в своих материалах "нападением, вторжением, или объявлением войны".