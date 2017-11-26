В результаті вибуху в китайському Нінбо загинули двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. На сході Китаю в місті Нінбо, розташованому в провінції Чжецзян, в результаті вибуху загинули дві людини. Про це повідомляє телеканал CGTN, передає УНН.
"Щонайменше двоє загиблих, двоє в критичному стані і ще кілька поранені після вибуху в китайському Нінбо, місцева влада підтверджують", - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв раніше УНН, в результаті вибуху в місті Нінбо на сході Китаю постраждали не менше 30 людей, вони госпіталізовані.