В результате взрыва в китайском Нинбо погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. На востоке Китая в городе Нинбо, расположенном в провинции Чжэцзян, в результате взрыва погибли два человека. Об этом сообщает телеканал CGTN, передает УНН.
"По меньшей мере двое погибших, двое в критическом состоянии и еще несколько ранены после взрыва в китайском Нинбо, местные власти подтверждают", - говорится в сообщении.
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Как сообщал ранее УНН, в результате взрыва в городе Нинбо на востоке Китая пострадали не менее 30 человек , они госпитализированы.