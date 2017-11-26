В результате взрыва в китайском Нинбо погибли два человека

"По меньшей мере двое погибших, двое в критическом состоянии и еще несколько ранены после взрыва в китайском Нинбо, местные власти подтверждают", - говорится в сообщении.

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Как сообщал ранее УНН, в результате взрыва в городе Нинбо на востоке Китая пострадали не менее 30 человек , они госпитализированы.