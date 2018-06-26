В результаті боїв на південному заході Сирії свої будинки залишили 45 тис. осіб

"Ми глибоко стурбовані повідомленнями про ескалацію боїв в провінції Дераа на південному заході Сирії, що становить небезпеку для 750 тис. осіб, згідно з оцінками. Надійшли повідомлення про загибель і поранення людей, включаючи дітей, внаслідок посилившихся боїв і бомбардувань з повітря. Щонайменше 45 тис. людей, як повідомляється, стали переміщеними особами, більшість з них попрямували зі східної частини провінції Дераа в райони біля кордонів з Йорданією", - повідомив у вівторок на брифінгу в Женеві офіційний представник ООН Йенс Ларке.

Офіційний представник УКГВ підкреслив, що ці переміщені особи терміново потребують гуманітарної допомоги. Він звернув увагу на те, що в результаті боїв в Дераа була пошкоджена цивільна інфраструктура. Зокрема, 24 червня в результаті авіаудару був виведений з ладу польовий госпіталь.



"ООН закликає всі сторони захищати життя мирних жителів і цивільну інфраструктуру, а також забезпечити свободу переміщення, як того вимагає міжнародне гуманітарне право", - зазначив Ларке.

Як повідомляв УНН, режим Башара Асада і його прихильники протягом шести днів проводять широкомасштабну операцію в провінції Дераа на півдні Сирії.