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В результаті боїв на південному заході Сирії свої будинки залишили 45 тис. осіб

В результаті боїв на південному заході Сирії свої будинки залишили 45 тис. осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 червня. УНН. Управління ООН з гуманітарних питань (УКГП) висловило глибоку стурбованість загостренням ситуації в провінції Дераа на південному заході Сирії, де внаслідок боїв 45 тис. людей змушені були покинути свої будинки. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

"Ми глибоко стурбовані повідомленнями про ескалацію боїв в провінції Дераа на південному заході Сирії, що становить небезпеку для 750 тис. осіб, згідно з оцінками. Надійшли повідомлення про загибель і поранення людей, включаючи дітей, внаслідок посилившихся боїв і бомбардувань з повітря. Щонайменше 45 тис. людей, як повідомляється, стали переміщеними особами, більшість з них попрямували зі східної частини провінції Дераа в райони біля кордонів з Йорданією", - повідомив у вівторок на брифінгу в Женеві офіційний представник ООН Йенс Ларке.

Офіційний представник УКГВ підкреслив, що ці переміщені особи терміново потребують гуманітарної допомоги. Він звернув увагу на те, що в результаті боїв в Дераа була пошкоджена цивільна інфраструктура. Зокрема, 24 червня в результаті авіаудару був виведений з ладу польовий госпіталь.

"ООН закликає всі сторони захищати життя мирних жителів і цивільну інфраструктуру, а також забезпечити свободу переміщення, як того вимагає міжнародне гуманітарне право", - зазначив Ларке.

Як повідомляв УНН, режим Башара Асада і його прихильники протягом шести днів проводять широкомасштабну операцію в провінції Дераа на півдні Сирії.

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