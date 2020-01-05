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В результаті авіаудару по Тріполі загинули 28 студентів військового коледжу

В результаті авіаудару по Тріполі загинули 28 студентів військового коледжу

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Щонайменше 28 кадетів військового коледжу загинули, 18 отримали поранення в суботу ввечері в результаті авіаудару по військовому коледжу в Тріполі. Про це, як передає лівійський інформаційний портал Afrigatenews, повідомили на своїй сторінці в Facebook повноважні представники проведеної Урядом національної згоди (УНЗ) Фаїза Сараджа операції “Вулкан гніву”, передає УНН.

За інформацією УНЗ, авіанальоту піддався житловий квартал Ель-Хадба ель-Хадра лівійської столиці, де розташований коледж.

УНЗ поклало відповідальність за загибель студентів на сили, лояльні командувачу невизнанної “Лівійської національної армієї” (ЛНА) Халіфа Хафтара. Після новини про загибель кадетів в підконтрольних УНЗ Тріполі, а також Місураті і Зуварі, незважаючи на пізню годину, почалися стихійні мітинги із засудженням удару по коледжу.

На сьогодні в Лівії зберігається двовладдя. На заході країни у столиці Триполі перебуває сформований за підтримки ООН Уряд національної згоди. Натомість на сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на ЛНА на чолі з Халіфою Хафтаром. Він отримує військову підтримку з боку Єгипту та Об’єднаних Арабських Еміратів. Експерти кажуть і про підтримку Хафтара Москвою.

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Як повідомлялося, 4 квітня командувач самопроголошеної “Лівійської національної армії” Халіфа Хафтар наказав своїм військам почати наступ на столицю країни Триполі. Попри контрнаступ, оголошений 20 квітня силами визнаного міжнародною спільнотою уряду в Лівії, інтенсивні бої довкола міста не вщухають. 12 грудня Халіфа Хафтар оголосив про наступ на центр Триполі та “вирішальну битву” за столицю країни.

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