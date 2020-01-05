В результате авиаудара по Триполи погибли 28 студентов военного колледжа

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 13476 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 115846 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 121615 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 119999 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 139886 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 109364 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 110265 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109617 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132079 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130802 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В результате авиаудара по Триполи погибли 28 студентов военного колледжа

В результате авиаудара по Триполи погибли 28 студентов военного колледжа

Киев  •  УНН

 • 28714 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Не менее 28 кадетов военного колледжа погибли, 18 получили ранения в субботу вечером в результате авиаудара по военному колледжа в Триполи. Об этом, как передает ливийский информационный портал Afrigatenews, сообщили на своей странице в Facebook полномочные представители проведенной Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа операции “Вулкан гнева”, передает УНН.

По информации ПНС, авианалета подвергся жилой квартал Эль-Хадба эль-Хадра ливийской столицы, где расположен колледж.

ПНС возложило ответственность за гибель студентов на силы, лояльные командующему непризнанной “Ливийской национальной Армии” (ЛНА) Халифа Хафтара. После новости о гибели кадетов в подконтрольных ПНС Триполи, а также Мисурате и Зуваре, несмотря на поздний час, начались стихийные митинги с осуждением удара по колледжу.

На сегодня в Ливии сохраняется двоевластие. На западе страны в столице Триполи находится сформирован при поддержке ООН Правительство национального согласия. Зато на востоке, в городе Тобрук, расположен парламент. Власть в этой части страны функционирует независимо от Триполи и опирается на ЛНА во главе с Халифой Хафтаром. Он получает военную поддержку со стороны Египта и Объединенных Арабских Эмиратов. Эксперты говорят и о поддержке Хафтара Москвой.

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Как сообщалось, 4 апреля командующий самопровозглашенной “Ливийской национальной армии” Халифа Хафтар приказал своим войскам начать наступление на столицу страны Триполи. Несмотря на контрнаступление, объявленный 20 апреля силами признанного международным сообществом правительства в Ливии, интенсивные бои вокруг города не утихают. 12 декабря Халифа Хафтар объявил о наступлении в центр Триполи и “решающую битву” за столицу страны.

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