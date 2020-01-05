В результате авиаудара по Триполи погибли 28 студентов военного колледжа
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Не менее 28 кадетов военного колледжа погибли, 18 получили ранения в субботу вечером в результате авиаудара по военному колледжа в Триполи. Об этом, как передает ливийский информационный портал Afrigatenews, сообщили на своей странице в Facebook полномочные представители проведенной Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа операции “Вулкан гнева”, передает УНН.
По информации ПНС, авианалета подвергся жилой квартал Эль-Хадба эль-Хадра ливийской столицы, где расположен колледж.
ПНС возложило ответственность за гибель студентов на силы, лояльные командующему непризнанной “Ливийской национальной Армии” (ЛНА) Халифа Хафтара. После новости о гибели кадетов в подконтрольных ПНС Триполи, а также Мисурате и Зуваре, несмотря на поздний час, начались стихийные митинги с осуждением удара по колледжу.
На сегодня в Ливии сохраняется двоевластие. На западе страны в столице Триполи находится сформирован при поддержке ООН Правительство национального согласия. Зато на востоке, в городе Тобрук, расположен парламент. Власть в этой части страны функционирует независимо от Триполи и опирается на ЛНА во главе с Халифой Хафтаром. Он получает военную поддержку со стороны Египта и Объединенных Арабских Эмиратов. Эксперты говорят и о поддержке Хафтара Москвой.
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Как сообщалось, 4 апреля командующий самопровозглашенной “Ливийской национальной армии” Халифа Хафтар приказал своим войскам начать наступление на столицу страны Триполи. Несмотря на контрнаступление, объявленный 20 апреля силами признанного международным сообществом правительства в Ливии, интенсивные бои вокруг города не утихают. 12 декабря Халифа Хафтар объявил о наступлении в центр Триполи и “решающую битву” за столицу страны.