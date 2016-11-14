В.Путін привітав І.Додона з перемогою на виборах в Молдові
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Президент Російської Федерації Володимир Путін привітав новообраного президента Молдови Ігоря Додона з перемогою на виборах, передає УНН з посиланням на прес-службу Кремля.
“Володимир Путін привітав Ігоря Додона з перемогою на виборах президента Республіки Молдова”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, глава Російської держави підкреслив, що підсумки голосування свідчать про широку підтримку виборцями лінії І.Додона на досягнення соціально-економічної стабільності в країні і вибудовування збалансованих зовнішньополітичних пріоритетів.
Президент Росії висловив настрій на конструктивний діалог та активну спільну роботу з розвитку російсько-молдавських відносин відповідно до положень Договору про дружбу і співробітництво, п’ятнадцята річниця якого відзначається в ці дні.
Також повідомляється, що В.Путін запросив І.Додона відвідати Росію з візитом та побажав йому успіхів у відповідальній діяльності на чолі держави.
Як повідомляв УНН, голова Партії соціалістів І.Додон виграв вибори президента Молдови, набравши після підрахунку 100% бюлетенів 52,18% голосів.