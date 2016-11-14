В.Путин поздравил И.Додона с победой на выборах в Молдове
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил новоизбранного президента Молдовы Игоря Додона с победой на выборах, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"Владимир Путин поздравил Игоря Додона с победой на выборах президента Республики Молдова", - говорится в сообщении.
Отмечается, что глава Российского государства подчеркнул, что итоги голосования свидетельствуют о широкой поддержке избирателями линии И.Додона на достижение социально-экономической стабильности в стране и выстраивание сбалансированных внешнеполитических приоритетов.
Президент России выразил настрой на конструктивный диалог и активную совместную работу по развитию российско-молдавских отношений в соответствии с положениями Договора о дружбе и сотрудничестве, 15-я годовщина которого отмечается в эти дни.
Также сообщается, что В.Путин пригласил И.Додона посетить Россию с визитом и пожелал ему успехов в ответственной деятельности во главе государства.
Как сообщал УНН, председатель Партии социалистов И.Додон выиграл выборы президента Молдовы, набрав после подсчета 100% бюллетеней 52,18% голосов.