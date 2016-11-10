В.Путін хоче взаємного поліпшення відносин із США - Кремль
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін хоче взаємного поліпшень взаємин Москви і Вашингтона, передає УНН із посиланням на РІА “Новости”.
“Позиція Росії послідовна, позиція президента Путіна всім добре відома — вона послідовна, вона досить гнучка, але має межі гнучкості. Путін є прихильником добрих відносин, поліпшень наших відносин. Ми подивимося, наскільки буде виявлена взаємність”, — сказав він.
Д.Пєсков також зазначив, що після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США щодо поліпшень в російсько-американських відносинах “не потрібно дивитися на все в рожевих окулярах, все буде дуже нелегко”.
Раніше Д.Пєсков повідомив, що російська влада поки не запрошувала Дональда Трампа відвідати країну.