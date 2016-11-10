В.Путин хочет взаимного улучшения отношений с США - Кремль
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин хочет взаимного улучшений отношений Москвы и Вашингтона, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Позиция России последовательна, позиция президента Путина всем хорошо известна - она последовательна, она достаточно гибкая, но имеет пределы гибкости. Путин является сторонником хороших отношений, улучшений наших отношений. Мы посмотрим, насколько будет обнаружена взаимность", - сказал он.
Д.Песков также отметил, что после победы Дональда Трампа на выборах президента США относительно улучшений в российско-американских отношениях "не нужно смотреть на все в розовых очках, все будет очень нелегко".
Ранее Д.Песков сообщил, что российские власти пока не приглашали Дональда Трампа посетить страну.