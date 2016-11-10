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15 марта, 19:03 • 111847 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157007 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131962 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124895 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109615 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103929 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100403 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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В.Путин хочет взаимного улучшения отношений с США - Кремль

В.Путин хочет взаимного улучшения отношений с США - Кремль

Киев • УНН

 • 9590 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин хочет взаимного улучшений отношений Москвы и Вашингтона, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Позиция России последовательна, позиция президента Путина всем хорошо известна - она ​​последовательна, она достаточно гибкая, но имеет пределы гибкости. Путин является сторонником хороших отношений, улучшений наших отношений. Мы посмотрим, насколько будет обнаружена взаимность", - сказал он.

Д.Песков также отметил, что после победы Дональда Трампа на выборах президента США относительно улучшений в российско-американских отношениях "не нужно смотреть на все в розовых очках, все будет очень нелегко".

Ранее Д.Песков сообщил, что российские власти пока не приглашали Дональда Трампа посетить страну.

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