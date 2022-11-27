В Празі знайшли три трупи. Поліція підозрює вбивство та самогубство
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. У лісі біля велосипедної доріжки між празькими Чаковіце та Летнянами було знайдено три трупи. Поліція підозрює подвійне вбивство та подальше самогубство. Про це УНН пише з посиланням на правоохоронців у Twitter.
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Слідчі замовили розтин тіл померлих, його результати можуть бути доступні наступного тижня, повідомив агенству CTK представник поліції Річард Хрдіна.
Він зазначив, що поліція нікого у зв'язку із загиблими не шукає.
"Одна зі слідчих версій - це могло бути подвійне вбивство і подальше самогубство", - заявили в поліції.
За словами Хрдіна, інформація про виявлення тіл надійшла до поліції від швидкої медичної допомоги.
Прессекретар не уточнив вік загиблих і чи були вони чоловіками чи жінками.