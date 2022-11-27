В Праге нашли три трупа. Полиция подозревает убийство и самоубийство

Детали

Следователи заказали вскрытие тел умерших, его результаты могут быть доступны на следующей неделе, сообщил агентству CTK представитель полиции Ричард Хрдина.

Он отметил, что полиция никого в связи с погибшими не ищет.

"Одна из следственных версий – это могло быть двойное убийство и последующее самоубийство", – заявили в полиции.

По словам Хрдина, информация об обнаружении тел поступила в полицию от скорой медицинской помощи.

Пресс-секретарь не уточнил возраст погибших и были ли они мужчинами или женщинами.