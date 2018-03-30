В поліції розповіли подробиці розстрілу людей в Харкові вночі

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КИЇВ. 30 березня. УНН. У Харкові невідомі застосували автоматичну зброю, в результаті чого двох чоловіків 32 та 38 років із вогнепальними пораненнями було доставлено до лікарні, але медики констатували смерть одного з потерпілих. Про це повідомив відділ комунікації поліції Харківської області, передає УНН.

За словами правоохоронців, близько 23:00 29 березня, до чергової частини Слобідського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на перехресті вулиці Ньютона та проспекту Льва Ландау чутно звуки пострілів. На місце події виїхали працівники слідчо-оперативної групи та експерт-криміналіст.

Попередньою перевіркою встановлено, що 29 березня 2018 року в одному з ресторанів відпочивала група людей у кількості приблизно 10 осіб. Коли вони вийшли з розважального закладу, до компанії несподівано підійшло кілька невідомих, які відкрили стрільбу зі зброї. В результаті один з чоловіків отримав вогнепальне поранення голови, інший – стегна. Також кулями пошкоджено автомобіль "Тойота". Нападники з місця події втекли, кинувши зброю. По місту було терміново введено поліцейську операцію "Сирена", - розповіли в поліції

Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зараз працівники поліції вживають комплекс невідкладних заходів щодо встановлення усіх обставин події та осіб, причетних до неї.

Як повідомляв УНН, серед ночі у Харкові невідомі розстріляли групу людей поблизу ресторану. Одна людина загинула.

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