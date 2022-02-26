В Перевальному понад 50% призовників з окупованого Криму розбіглися й ховаються по домівках
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. В Перевальному в тимчасово окупованому Криму 53% призовників з півострова розбіглися й ховаються по домівках. Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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“В Криму в Перевальному 53% призовників з Криму розбіглися й зараз ховаються по домівках. Відмовляються резервісти брати участь в “операції проти України”, — розповів Арестович.
Доповнення
13 лютого заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що в окупованому Криму перебуває 32 тисячі російських військовослужбовців.
24 лютого о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі й закликав українських військових здати зброю. На всій території України ввели воєнний стан.