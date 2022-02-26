В Перевальном более 50% призывников из оккупированного Крыма разбежались и прячутся по домам

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“В Крыму в Перевальном 53% призывников из Крыма разбежались и теперь прячутся по домам. Отказываются резервисты участвовать в “операции против Украины”, — рассказал Арестович.

Дополнение

13 февраля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что в оккупированном Крыму находится 32 тысячи российских военнослужащих.



24 февраля в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие. На всей территории Украины ввели военное положение.