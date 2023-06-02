В Печерському районі Києва впала електропора. Рух тимчасово перекритий
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. У Печерському районі столиці, на бульварі Лесі Українки тимчасово перекрили дорогу, у зв'язку з падінням електроопори. Про це повідомили у Патрульній поліції столиці та Київській міській державній адміністрації, пише УНН.
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"На бульварі Лесі Українки, 17 впала опора контактної мережі. Рух у напрямку вулиці Басейної тимчасово перекритий. Всі служби працюють на місці",- йдеться в повідомленні.
Деталі
Рух тролейбусів №14, №15, та автобусів № 118 бульваром Лесі Українки затримується.
У столичній патрульній поліції уточнили, що тимчасове перекриття руху на бульварі Лесі Українки знаходитися від повороту на вулицю Новогоспітальну в напрямку вулиці Басейної.
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