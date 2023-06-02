В Печерському районі Києва впала електропора. Рух тимчасово перекритий

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"На бульварі Лесі Українки, 17 впала опора контактної мережі. Рух у напрямку вулиці Басейної тимчасово перекритий. Всі служби працюють на місці",- йдеться в повідомленні.

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Рух тролейбусів №14, №15, та автобусів № 118 бульваром Лесі Українки затримується.

У столичній патрульній поліції уточнили, що тимчасове перекриття руху на бульварі Лесі Українки знаходитися від повороту на вулицю Новогоспітальну в напрямку вулиці Басейної.

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