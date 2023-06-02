В Печерском районе Киева упала электропора. Движение временно перекрыто
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. В Печерском районе столицы, на бульваре Леси Украинки временно перекрыли дорогу, в связи с падением электроопоры. Об этом сообщили в Патрульной полиции столицы и Киевской городской государственной администрации, пишет УНН.
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"На бульваре Леси Украинки, 17 упала опора контактной сети. Движение в направлении улицы Бассейной временно перекрыто. Все службы работают на месте",- говорится в сообщении.
Детали
Движение троллейбусов №14, №15, и автобусов № 118 по бульвару Леси Украинки задерживается.
В патрульной полиции столицы уточнили, что временное перекрытие движения на бульваре Леси Украинки находиться от поворота на улицу Новогоспитальную в направлении улицы Бассейной.
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