В Печерском районе Киева упала электропора. Движение временно перекрыто

Цитата

"На бульваре Леси Украинки, 17 упала опора контактной сети. Движение в направлении улицы Бассейной временно перекрыто. Все службы работают на месте",- говорится в сообщении.

Детали

Движение троллейбусов №14, №15, и автобусов № 118 по бульвару Леси Украинки задерживается.

В патрульной полиции столицы уточнили, что временное перекрытие движения на бульваре Леси Украинки находиться от поворота на улицу Новогоспитальную в направлении улицы Бассейной.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кличко відповів на петицію про приєднання Софіївської Борщагівки до Києва