В ОРДО "засікли" розвідувальну техніку з чоловіком у формі російського зразка

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. У прес-центрі операції Об'єднаних сил оприлюднили фотографію з тимчасово окупованої території Донецької області, де зображено комплекс радіоелектронних засобів розвідки, а поряд - особа у військовій формі російського зразка. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення прес-центру ООС у Facebook.

"Фотографію зроблено 13.06.2018 року на території Новоазовської вітроелектростанції на одному з вітрогенераторів", - повідомили у штабі.

Вказано, що підтвердженням цього є орієнтири: №1 – вітрогенератор; №2 – вітрогенератор; №3 – вигин полезахисної лісосмуги; №4 – вигин полезахисної лісосмуги.

"На даній фотографії зображений комплекс радіоелектронних засобів розвідки (дві антени кругового типу радянського виробництва, дві сонячні батареї). Імовірно, комплекс використовується для прослуховування та радіопеленгації радіостанцій, працюючих в короткохвильовому діапазоні частот від 3 до 30 МГц. Також біля антени перебуває особа у військовій формі російського зразка. Можливо допустити, що це є представник одного з підрозділів оперативно-бойового забезпечення або військовий радник – інструктор Збройних сил Російської Федерації", - додали у штабі.

Нагадаємо, військовою контррозвідкою викрито бойовика "ДНР" із арсеналом зброї.

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