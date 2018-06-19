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В ОРДО "засекли" разведывательную технику с мужчиной в форме российского образца

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КИЕВ. 19 июня. УНН. В пресс-центре операции Объединенных сил обнародовали фотографию с временно оккупированной территории Донецкой области, где изображены комплекс радиоэлектронных средств разведки, а рядом - человек в военной форме российского образца. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС в Facebook.

"Фотография сделана 13.06.2018 года на территории Новоазовской ветроэлектростанции на одном из ветрогенераторов", - сообщили в штабе.

Указано, что подтверждением этого являются ориентиры: №1 - ветрогенератор; №2 - ветрогенератор; №3 - изгиб полезащитной лесополосы; №4 - изгиб полезащитной лесополосы.

"На данной фотографии изображен комплекс радиоэлектронных средств разведки (две антенны кругового типа советского производства, две солнечные батареи). Вероятно, комплекс используется для прослушивания и радиопеленгации радиостанций, работающих в коротковолновом диапазоне частот от 3 до 30 МГц. Также у антенны находится лицо в военной форме российского образца. Возможно допустить, что это представитель одного из подразделений оперативно-боевого обеспечения или военный советник - инструктор Вооруженных сил Российской Федерации", - добавили в штабе.

Напомним, военной контрразведкой разоблачен боевик "ДНР" с арсеналом оружия.

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