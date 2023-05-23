В опозиції у Німеччині запропонували відправити Україні крилаті ракети - міністр оборони ФРН відповів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус стримано відповів на пропозицію з німецької опозиції відправити Україні німецькі крилаті ракети Taurus, пише УНН з посиланням на Handelsblatt.
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Як зазначає видання, Пісторіус "висловив застереження" щодо пропозиції поставити Україні німецькі крилаті ракети Taurus.
Вказано, що міністр сказав, що "не хоче вникати в кожну систему озброєнь і давати гіпотетичну відповідь на гіпотетичне запитання". "Я вважаю, що доведено, що ми не робимо це весь час і не малюємо червоні чи білі лінії", - сказав Пісторіус.
З його слів, Україні потрібно надати суттєву підтримку та ставитися до неї відповідально, зазначає видання.
Контекст
Експерт із оборони опозиційної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС), полковник бундесверу у відставці Родеріх Кізеветтер в одному з інтерв'ю виступив за передачу Україні німецьких крилатих ракет Taurus. Він зазначив, що "партнери України повинні піти ва-банк і надати Україні все, що Україна може задіяти" для бою і "що допустимо з погляду міжнародного права".
На думку Кізеветтера, "крилаті ракети Taurus із дальністю дії до 400-500 кілометрів стали б дуже корисним внеском Німеччини". Україні потрібно передати всі види озброєнь, які б використовувала сама НАТО, "червоних ліній" у цьому плані "бути не повинно", додав він.