В оппозиции в Германии предложили отправить Украине крылатые ракеты - министр обороны ФРГ ответил

Детали

Как отмечает издание, Писториус "высказал оговорки" относительно предложения поставить Украине немецкие крылатые ракеты Taurus.

Указано, что министр сказал, что "не хочет вникать в каждую систему вооружений и давать гипотетический ответ на гипотетический вопрос". "Я считаю, что доказано, что мы не делаем это все время и не рисуем красные или белые линии", - сказал Писториус.

По его словам, Украине нужно оказать существенную поддержку и относиться к ней ответственно, отмечает издание.

Контекст

Эксперт по обороне оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС), полковник бундесвера в отставке Родерих Кизеветтер в одном из интервью выступил за передачу Украине немецких крылатых ракет Taurus. Он отметил, что "партнеры Украины должны пойти ва-банк и предоставить Украине все, что Украина может задействовать" для боя и "что допустимо с точки зрения международного права".

По мнению Кизеветтера, "крылатые ракеты Taurus с дальностью действия до 400-500 километров стали бы очень полезным вкладом Германии". Украине нужно передать все виды вооружений, которые бы использовала сама НАТО, "красных линий" в этом плане "быть не должно", добавил он.