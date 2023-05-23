В оппозиции в Германии предложили отправить Украине крылатые ракеты - министр обороны ФРГ ответил
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Министр обороны Германии Борис Писториус сдержанно ответил на предложение из немецкой оппозиции отправить Украине немецкие крылатые ракеты Taurus, пишет УНН со ссылкой на Handelsblatt.
Детали
Как отмечает издание, Писториус "высказал оговорки" относительно предложения поставить Украине немецкие крылатые ракеты Taurus.
Указано, что министр сказал, что "не хочет вникать в каждую систему вооружений и давать гипотетический ответ на гипотетический вопрос". "Я считаю, что доказано, что мы не делаем это все время и не рисуем красные или белые линии", - сказал Писториус.
По его словам, Украине нужно оказать существенную поддержку и относиться к ней ответственно, отмечает издание.
Контекст
Эксперт по обороне оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС), полковник бундесвера в отставке Родерих Кизеветтер в одном из интервью выступил за передачу Украине немецких крылатых ракет Taurus. Он отметил, что "партнеры Украины должны пойти ва-банк и предоставить Украине все, что Украина может задействовать" для боя и "что допустимо с точки зрения международного права".
По мнению Кизеветтера, "крылатые ракеты Taurus с дальностью действия до 400-500 километров стали бы очень полезным вкладом Германии". Украине нужно передать все виды вооружений, которые бы использовала сама НАТО, "красных линий" в этом плане "быть не должно", добавил он.