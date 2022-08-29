В ОП попросили не робити "суперсенсацій" про фронт до офіційних заяв
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк закликав у Telegram експертів і політиків не робити "суперсенсаційних" заяв про військові операції, а чекати офіційних повідомлень, пише УНН.
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"Розумію наші бажання і мрії. Але все ж таки пропоную виходити з обережного коментарійного формату щодо будь-яких наших військових дій…
Тому принагідно ще раз нагадую всім політикам, експертам та лідерам суспільної думки (зрозуміло, що вони все знають набагато краще за безпосередніх виконавців) про важливість не маніпулювати та не спекулювати інформацією про хід військових операцій ДО офіційних заяв представників Збройних сил чи Міністерства оборони України. Ще раз головне – ДО офіційних заяв не треба роботи суперсенсаційних заяв…" - зазначив Подоляк.
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Він також попросив журналістів "сьогодні та в наступні дні особливо ретельно перевіряти джерела інформації та експертизу конкретних спікерів за темою".
"Бажання продемонструвати свою «обізнаність», дотичність до «інсайду» та «хайпанути» на «ситуативі» – природнє для будь-якого інформаційного простору. Але війна – це не «контент». Давайте фільтрувати інформацію та професійно працювати з поваги до українських захисників. Безумовно, жодних сумнівів, що наші «відпрацюють» правильно, немає…" - наголосив Подоляк.
Доповнення
Його заява прозвучала на тлі новин від речниці Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, що розпочато наступальні дії на багатьох напрямках півдня.