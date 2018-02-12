В ООН вважають виробництво яловичини неефективним

"Співвідношення білка рослинного походження і білка тваринного походження становить 54:1 для яловичини", - відзначили в ООН.

Найбільш ефективним вважається виробництво курячого м'яса, при якому це співвідношення становить 4:1.

Раніше УНН повідомляв, що Україні віщують ключову роль на ринку курятини в ЄС.