В ООН вважають виробництво яловичини неефективним
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Виробництво яловичини є найбільш неефективним типом їжі з точки зору використання ресурсів. До такого висновку прийшли в Організації об'єднаних націй (ООН), передає УНН.
"Співвідношення білка рослинного походження і білка тваринного походження становить 54:1 для яловичини", - відзначили в ООН.
Найбільш ефективним вважається виробництво курячого м'яса, при якому це співвідношення становить 4:1.
Раніше УНН повідомляв, що Україні віщують ключову роль на ринку курятини в ЄС.