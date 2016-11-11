В ООН вказали кількість постраждалих у нападі на консульство в Афганістані
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Місія ООН зі сприяння в Афганістані засуджує напад проти мирних жителів північного міста Мазарі-Шаріф поблизу консульства Німеччині, внаслідок якого четверо цивільних осіб загинули і 128 людей отримали поранення, передає УНН з посиланням на прес-службу місії.
"Незадовго до півночі 10 листопада начинений вибухівкою транспортний засіб вибухнув в безпосередній близькості від німецького консульства в Мазарі-Шаріфі, убивши чотирьох цивільних осіб і поранивши 128 людей, в тому числі 19 жінок і 38 дітей. Більшість постраждалих отримали легкі поранення від розбитого скла, люди з важкими травмами госпіталізовані", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що у результаті вибуху також пошкоджено більше 100 будинків і магазинів.
Таліби взяли на себе відповідальність за напад, назвавши його помстою за недавні повітряні удари в сусідній провінції Кундуз.
"Навмисні напади на цивільне населення і насильство, спрямоване на поширення терору серед цивільного населення, можуть трактуватися як військові злочини за міжнародним гуманітарним правом", - додали у місії ООН.