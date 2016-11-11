В ООН указали количество пострадавших в нападении на консульство в Афганистане
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Миссия ООН по содействию в Афганистане осуждает нападение против мирных жителей северного города Мазари-Шариф вблизи консульства Германии, в результате которого четверо гражданских лиц погибли и 128 человек получили ранения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу миссии.
"Незадолго до полуночи 10 ноября начиненное взрывчаткой транспортное средство взорвалось в непосредственной близости от немецкого консульства в Мазари-Шарифе, убив четырех гражданских лиц и ранив 128 человек, в том числе 19 женщин и 38 детей. Большинство пострадавших получили легкие ранения от разбитого стекла, люди с тяжелыми травмами госпитализированы", - говорится в сообщении.
Указано, что в результате взрыва также повреждено более 100 домов и магазинов.
Талибы взяли на себя ответственность за нападение, назвав его местью за недавние воздушные удары в соседней провинции Кундуз.
"Умышленные нападения на гражданское население и насилие, направленное на распространение террора среди гражданского населения, могут трактоваться как военные преступления по международному гуманитарному праву", - добавили в миссии ООН.