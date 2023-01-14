В окупованому Мелітополі повідомляють про вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. У тимчасово окупованому Мелітополі зранку пролунав вибух. Про це повідомляє міський голова Іван Федоров, передає УНН. Звуки бавовни чули й мешканці центральної частини міста.
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“Гучний ранок для рашистів у Мелітополі. Скільки б підказок Сили оборони не давали окупантам, ті ніяк не збагнуть: швидке зникнення з України — запорука спокійних днів та ночей. Що ж, наші захисники пояснятимуть більш доступно”, — написав Федоров у Telegram.
Нагадаємо
Колаборанти розповсюджують фейк про те, що після звільнення на всіх жителів Мелітополя чекає “судилище” за те, що вони залишались в окупованому місті.