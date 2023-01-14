В оккупированном Мелитополе сообщают о взрывах

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“Громкое утро для рашистов в Мелитополе. Сколько бы подсказок Силы обороны не давали оккупантам, те никак не поймут: быстрое исчезновение из Украины — залог спокойных дней и ночей. Что же, наши защитники будут объяснять более доступно”, — написал Федоров в Telegram.

Напомним,

Коллаборационисты распространяют фейк о том, что после освобождения на всех жителей Мелитополя ждёт “судилище” за то, что они оставались в оккупированном городе.