В оккупированном Мелитополе сообщают о взрывах
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Во временно оккупированном Мелитополе утром прогремел взрыв. Об этом сообщает городской голова Иван Федоров, передает УНН. Звуки хлопка слышали и жители центральной части города.
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“Громкое утро для рашистов в Мелитополе. Сколько бы подсказок Силы обороны не давали оккупантам, те никак не поймут: быстрое исчезновение из Украины — залог спокойных дней и ночей. Что же, наши защитники будут объяснять более доступно”, — написал Федоров в Telegram.
Напомним,
Коллаборационисты распространяют фейк о том, что после освобождения на всех жителей Мелитополя ждёт “судилище” за то, что они оставались в оккупированном городе.