В окупованому Маріуполі чули вибухи, загарбники піднімали авіацію - міськрада
Київ • УНН
У Кальміуському районі окупованого Маріуполя місцеві жителі повідомляють про вибухи. Окупаційна влада заявляє про підняття в повітря військової авіації, а в небі помітні сліди від літака.
У Кальміуському районі тимчасово окупованого Маріуполя місцеві жителі повідомляють про вибухи, окупанти, як передбачається, піднімали в повітря авіацію, повідомили у Маріупольській міськраді у вівторок у Telegram, пише УНН.
У Маріуполі гучно! Окупаційні пабліки пишуть, що підняті повітряні сили. Жителі в телеграм-каналах повідомляють про те, що чули вибухи у Кальміуському районі міста. Містяни також зазначають, що в небі залишилися сліди від літака
ЗСУ знищили російські склади боєприпасів поблизу окупованого Маріуполя17.09.24, 16:20 • 23290 переглядiв