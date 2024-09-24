В оккупированном Мариуполе слышали взрывы, захватчики поднимали авиацию - горсовет

В Кальмиусском районе временно оккупированного Мариуполя местные жители сообщают о взрывах, оккупанты, как предполагается, поднимали в воздух авиацию, сообщили в Мариупольском горсовете во вторник в Telegram, пишет УНН.

В Мариуполе громко! Оккупационные паблики пишут, что подняты воздушные силы. Жители в телеграм-каналах сообщают о том, что слышали взрывы в Кальмиусском районе города. Горожане также отмечают, что в небе остались следы от самолета - сообщили в горсовете.

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