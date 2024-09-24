В оккупированном Мариуполе слышали взрывы, захватчики поднимали авиацию - горсовет

ukenru
Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского
  •  7059 просмотра

Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского

Эксклюзив
Развитие транспортной инфраструктуры, доступ к лучшим медицинским и образовательным услугам - эксперт о преимуществах включения сел в городские громады
  •  10713 просмотра

Развитие транспортной инфраструктуры, доступ к лучшим медицинским и образовательным услугам - эксперт о преимуществах включения сел в городские громады

Эксклюзив
Партнеры требуют от Украины рабочего института деловой репутации - нардеп
  •  59372 просмотра

Партнеры требуют от Украины рабочего института деловой репутации - нардеп

Эксклюзив
Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК
  •  109534 просмотра

Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК

Эксклюзив
Красные карточки, поздние голы, "бандеровцы" и воздушные тревоги: результат 7 тура УПЛ
  •  114093 просмотра

Красные карточки, поздние голы, "бандеровцы" и воздушные тревоги: результат 7 тура УПЛ

Мы ближе к окончанию войны, чем думаем - Зеленский
  •  109289 просмотра

Мы ближе к окончанию войны, чем думаем - Зеленский

Эксклюзив
Броварская громада стала вторым домом для тысяч переселенцев из Луганской области - глава Сватовской МВА
  •  120989 просмотра

Броварская громада стала вторым домом для тысяч переселенцев из Луганской области - глава Сватовской МВА

Следующие несколько месяцев будут решающими в этой войне - Зеленский
23 сентября 2024, 10:36  •  126679 просмотра

Следующие несколько месяцев будут решающими в этой войне - Зеленский

Эксклюзив
Адвокат призвал к ответственности АРМА за невыполнение судебных решений
23 сентября 2024, 10:29  •  126124 просмотра

Адвокат призвал к ответственности АРМА за невыполнение судебных решений

Эксклюзив
В Украине есть примеры успешного развития сел, которые во время админреформы были включены в состав городских общин - эксперт
23 сентября 2024, 10:10  •  121383 просмотра

В Украине есть примеры успешного развития сел, которые во время админреформы были включены в состав городских общин - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Харькове прогремел сильный взрыв - мэр

В Харькове прогремел сильный взрыв - мэр

  •  101915 просмотра
Ситуация напряженная, но постоянной миссии МАГАТЭ на курской АЭС не планируется - Гросси

Ситуация напряженная, но постоянной миссии МАГАТЭ на курской АЭС не планируется - Гросси

  •  107433 просмотра
Полицейские рф провели "патриотическую викторину" в школах оккупированной Херсонщины - Сопротивление

Полицейские рф провели "патриотическую викторину" в школах оккупированной Херсонщины - Сопротивление

  •  104609 просмотра
Трамп заявил, что Зеленский стремится к победе демократов на выборах в США

Трамп заявил, что Зеленский стремится к победе демократов на выборах в США

  •  21271 просмотра
Огласка заставила АРМА выполнять свои обязанности: объявлен конкурс на управляющего для ТЦ "Флагман", принадлежащего россиянам

Огласка заставила АРМА выполнять свои обязанности: объявлен конкурс на управляющего для ТЦ "Флагман", принадлежащего россиянам

  •  85415 просмотра
публикации
Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского

Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского

  •  7090 просмотра
Огласка заставила АРМА выполнять свои обязанности: объявлен конкурс на управляющего для ТЦ "Флагман", принадлежащего россиянам

Огласка заставила АРМА выполнять свои обязанности: объявлен конкурс на управляющего для ТЦ "Флагман", принадлежащего россиянам

  •  85415 просмотра
Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК

Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК
Эксклюзив

  •  109537 просмотра
Красные карточки, поздние голы, "бандеровцы" и воздушные тревоги: результат 7 тура УПЛ

Красные карточки, поздние голы, "бандеровцы" и воздушные тревоги: результат 7 тура УПЛ
Эксклюзив

  •  114097 просмотра
Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

20 сентября 2024, 10:43  •  192917 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября 2024, 03:03  •  103307 просмотра
Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

23 сентября 2024, 02:56  •  101909 просмотра
Вокруг Земли временно будут вращаться две Луны

Вокруг Земли временно будут вращаться две Луны

22 сентября 2024, 23:31  •  80117 просмотра
Детское Евровидение-2024: победителем Нацотбора стал Артем Котенко

Детское Евровидение-2024: победителем Нацотбора стал Артем Котенко

22 сентября 2024, 17:26  •  79421 просмотра
22 сентября: Всемирный день носорога, Осеннее равноденствие, День белого шоколада

22 сентября: Всемирный день носорога, Осеннее равноденствие, День белого шоколада

22 сентября 2024, 03:07  •  107545 просмотра
Актуальное
В оккупированном Мариуполе слышали взрывы, захватчики поднимали авиацию - горсовет

В оккупированном Мариуполе слышали взрывы, захватчики поднимали авиацию - горсовет

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 09:15  •  6401 просмотра

Read in English

В Кальмиусском районе оккупированного Мариуполя местные жители сообщают о взрывах. Оккупационные власти заявляют о поднятии в воздух военной авиации, а в небе заметны следы от самолета.

В Кальмиусском районе временно оккупированного Мариуполя местные жители сообщают о взрывах, оккупанты, как предполагается, поднимали в воздух авиацию, сообщили в Мариупольском горсовете во вторник в Telegram, пишет УНН.

В Мариуполе громко! Оккупационные паблики пишут, что подняты воздушные силы. Жители в телеграм-каналах сообщают о том, что слышали взрывы в Кальмиусском районе города. Горожане также отмечают, что в небе остались следы от самолета

- сообщили в горсовете.

ВСУ уничтожили российские склады боеприпасов вблизи оккупированного Мариуполя17 сентября 2024, 13:20 • 22969 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
telegramТелеграмма
mariupolМариуполь