В окупованому Криму сподіваються налагодити співпрацю з талібаном - Центр нацспротиву
Київ • УНН
Центр національного опору повідомляє, що замість успішного розвитку Криму, росіяни продовжують його маргіналізувати та робити військовою базою наповненою терористами.
У Центрі національного спротиву повідомляють, що в окупованому Криму сподіваються налагодити співпрацю з талібаном, передає УНН.
За даними Центру, терористи всіх країн єднаються у Санкт-Петербурзі на "міжнародному економічному форумі", який відбудеться 5-8 червня.
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"Замість успішного розвитку півострова, росіяни продовжують його маргіналізувати та робити військовою базою наповненою терористами", - зазначено у повідомленні.
Більше деталей щодо налагодження співпраці між "владою" окупованого Криму та талібаном у Центрі не наводять.
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