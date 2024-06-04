В оккупированном Крыму надеются наладить сотрудничество с талибаном - Центр нацсопротивления

В центре национального сопротивления сообщают, что в оккупированном Крыму надеются наладить сотрудничество с талибаном, передает УНН.

По данным Центра, террористы всех стран объединяются в Санкт-Петербурге на "международном экономическом форуме", который состоится 5-8 июня.

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"Вместо успешного развития полуострова, россияне продолжают его маргинализировать и делать военной базой наполненной террористами", - указано в сообщении.

Больше деталей по налаживанию сотрудничества между "властью" оккупированного Крыма и талибаном в центре не приводят.

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