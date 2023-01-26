В окупованому Криму ворог проводить підготовчі заходи до чергової хвилі мобілізації

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Зазначається, що до 29 січня всі так звані державні та приватні установи повинні подати списки осіб на бронь до військових комісаріатів.

Наступна масова хвиля мобілізації запланована на кінець лютого. В той же час, з 1 лютого всі ремонтні та будівельні роботи на бюджетних підприємствах та в установах будуть припинені, а всі заплановані кошти - перенаправлені на забезпечення збройної агресії проти України, пише Генштаб.

Нагадаємо

Попри мобілізацію, росія зазнає величезних втрат у війні проти України. Як заявив на брифінгу за підсумками засідання у форматі “Рамштайн” голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, з російського боку також гине велика кількість найманців чвк “вагнера”.