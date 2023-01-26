В оккупированном Крыму враг проводит подготовительные мероприятия к очередной волне мобилизации

Детали

Отмечается, что до 29 января все так называемые государственные и частные учреждения должны подать списки лиц на бронь в военные комиссариаты.

Следующая массовая волна мобилизации запланирована на конец февраля. В то же время, с 1 февраля все ремонтные и строительные работы на бюджетных предприятиях и в учреждениях будут прекращены, а все запланированные средства - перенаправлены на обеспечение вооруженной агрессии против Украины, пишет Генштаб.

Напомним

Несмотря на мобилизацию, россия несет огромные потери в войне против Украины. Как заявил на брифинге по итогам заседания в формате “Рамштайн” председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, с российской стороны также гибнет большое количество наемников чвк “вагнера”.