В окупованому Джанкої партизани помітили три російські радіолокаційні станції: деталі
Київ • УНН
Агент АТЕШ виявив три радіолокаційні станції ("Противник-ГЕ", "Небо-У" та "П-18") та місцезнаходження російських військових, у тому числі офіцерів ФСБ, в окупованому місті Джанкой.
Агент "АТЕШ" виявили в окупованому Джанкої одразу три станції радіолокації, а також місце розташування військових рф, передає УНН.
У ході розвідки наш агент нашого руху виявив станції радіолокації, такі як: "Противник-ГЕ", "Небо-У" і "П-18", які знаходяться на сході від Джанкоя. Станції виявляють повітряні цілі та передають інформацію на системи ППО, які прикривають округ, а також аеродром
Партизани також оприлюднили координати РЛС: 45.7074279, 34.4193037; 45.7096706, 34.4229931; 45.7090209, 34.4313941.
Також біля станцій радіолокації побачили вагони, які є місцем розташування особового складу, і швидше за все, невеликої ремонтної бази для перерахованих РЛС.
Партизани зафіксували прибуття до окупованого Джанкоя нової групи військових рф, включаючи співробітників фсб - "АТЕШ"14.05.24, 12:13 • 103389 переглядiв