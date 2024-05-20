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В окупованому Джанкої партизани помітили три російські радіолокаційні станції: деталі

В окупованому Джанкої партизани помітили три російські радіолокаційні станції: деталі

Київ • УНН

 • 17313 перегляди

Агент АТЕШ виявив три радіолокаційні станції ("Противник-ГЕ", "Небо-У" та "П-18") та місцезнаходження російських військових, у тому числі офіцерів ФСБ, в окупованому місті Джанкой.

Агент "АТЕШ" виявили в окупованому Джанкої одразу три станції радіолокації, а також місце розташування військових рф, передає УНН.

У ході розвідки наш агент нашого руху виявив станції радіолокації, такі як: "Противник-ГЕ", "Небо-У" і "П-18", які знаходяться на сході від Джанкоя. Станції виявляють повітряні цілі та передають інформацію на системи ППО, які прикривають округ, а також аеродром

- йдеться у повідомленні.

Партизани також оприлюднили координати РЛС: 45.7074279, 34.4193037; 45.7096706, 34.4229931; 45.7090209, 34.4313941.

Також біля станцій радіолокації побачили вагони, які є місцем розташування особового складу, і швидше за все, невеликої ремонтної бази для перерахованих РЛС.

Партизани зафіксували прибуття до окупованого Джанкоя нової групи військових рф, включаючи співробітників фсб - "АТЕШ"14.05.24, 12:13 • 103389 переглядiв

Антоніна Туманова

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