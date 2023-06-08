В окупованому Бердянську вибухнуло авто: подробиці з'ясовують
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. В окупованому Бердянську стався вибух. За даними Telegram-каналу "Бердянськ Сьогодні", вибухнуло авто, передає УНН.
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Інформацію про вибух авто у Бердянську підтвердив і міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"У Бердянську клімат для когось занадто жаркий. За повідомленнями місцевих горить-палає авто біля будівлі, яку російські окупанти використовували в своїх цілях. Кому влітку в Бердянську аж надто тепло, з'ясовуємо", - написав Федоров.
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Наразі відомо, що авто загасили.
"Окупаційні змі підтвердили, що авто було підірвано. Про жертв та причини мовчать", - додає "Бердянськ Сьогодні".