В оккупированном Бердянске взорвалось авто: подробности выясняют
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. В оккупированном Бердянске произошел взрыв. По данным Telegram-канала "Бердянск Сегодня", взорвалось авто, передает УНН.
Детали
Информацию о взрыве авто в Бердянске подтвердил и городской голова Мелитополя Иван Федоров.
"В Бердянске климат для кого-то слишком жаркий. По сообщениям местных горит-горит авто возле здания, которое российские оккупанты использовали в своих целях. Кому летом в Бердянске уж слишком тепло, выясняем", - написал Федоров.
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На данный момент известно, что авто потушили.
"Оккупационные сми подтвердили, что авто было взорвано. О жертвах и причинах молчат", - добавляет "Бердянск Сегодня".