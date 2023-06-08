В оккупированном Бердянске взорвалось авто: подробности выясняют

Детали

Информацию о взрыве авто в Бердянске подтвердил и городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"В Бердянске климат для кого-то слишком жаркий. По сообщениям местных горит-горит авто возле здания, которое российские оккупанты использовали в своих целях. Кому летом в Бердянске уж слишком тепло, выясняем", - написал Федоров.

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На данный момент известно, что авто потушили.

"Оккупационные сми подтвердили, что авто было взорвано. О жертвах и причинах молчат", - добавляет "Бердянск Сегодня".