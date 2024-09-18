В окупантів на Харківщині масово шлунково-кишкові розлади - ОТУ "Харків"
Київ • УНН
Серед окупантів у Харківській області спостерігаються масові шлунково-кишкові розлади через низьку якість їжі та води.
У російських окупантів в районі Глибокого Харківської області фіксують масові шлунково-кишкові розлади через низьку якість їжі та води, повідомляється у зведенні оперативно-тактичного угруповання "Харків" від 18 вересня у Telegram, пише УНН.
Деталі
"У районі населеного пункту Глибоке противник здійснює поодиноке переміщення особового складу з метою поповнення поточного некомплекту на передових позиціях. Через низьку якість продуктів харчування та питної води на передових позиціях 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії відмічаються масові випадки шлунково-кишкові розладів серед особового складу та нагальна потреба у медикаментах, у зв’язку з чим спостерігається пониження рівня морально-психологічного стану окупантів", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, "неподалік Липців противник здійснює накопичення особового складу з метою ведення подальших дій щодо відновлення втраченого положення, проводить відновлення системи зв’язку та елементів фортифікаційного обладнання позицій 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу, що були пошкоджені внаслідок вогневого впливу Сил оборони України, здійснив поповнення боєкомплекту мінометних розрахунків полку".
"У районі Стариці ворог здійснив дистанційне мінування підступів до позицій, проводить евакуацію втрат з кількох уражених Силами оборони України позицій", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що "у Вовчанську противник здійснив заведення малих груп особового складу 128-ї окремої мотострілецької бригади 44-го армійського корпусу та добровольчої розвідувальної-штурмової бригади "А. Невский" на передові позиції, попутно здійснив доставку медикаментів".
"Проводить заходи евакуації санітарних втрат", - повідомили в ОТУ "Харків".
Загалом, як повідомляється, "оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ".
Сили оборони відбили 100 ворожих атак на Курахівському та Покровському напрямках - Генштаб про ситуацію на фронті18.09.24, 08:37 • 15834 перегляди