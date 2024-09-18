Киев • УНН
Среди оккупантов в Харьковской области наблюдаются массовые желудочно-кишечные расстройства из-за низкого качества пищи и воды.
У российских оккупантов в районе Глубокого Харьковской области фиксируют массовые желудочно-кишечные расстройства из-за низкого качества пищи и воды, сообщается в сводке оперативно-тактической группировки "Харьков" от 18 сентября в Telegram, пишет УНН.
Детали
"В районе населенного пункта Глубокое противник осуществляет одиночное перемещение личного состава с целью пополнения текущего некомплекта на передовых позициях. Из-за низкого качества продуктов питания и питьевой воды на передовых позициях 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии отмечаются массовые случаи желудочно-кишечных расстройств среди личного состава и острая необходимость в медикаментах, в связи с чем наблюдается снижение уровня морально-психологического состояния оккупантов", - говорится в сообщении.
Как указано, "неподалеку Липцев противник осуществляет накопление личного состава с целью ведения дальнейших действий по восстановлению утраченного положения, проводит восстановление системы связи и элементов фортификационного оборудования позиций 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса, которые были повреждены в результате огневого воздействия Сил обороны Украины, осуществил пополнение боекомплекта минометных расчетов полка".
"В районе Старицы враг совершил дистанционное минирование подступов к позициям, проводит эвакуацию потерь из нескольких пораженных Силами обороны Украины позиций", - сказано в сообщении.
Отмечается, что "в Волчанске противник осуществил заведение малых групп личного состава 128-й отдельной мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса и добровольческой разведывательно-штурмовой бригады "А. Невский" на передовые позиции, попутно осуществил доставку медикаментов".
"Проводит мероприятия эвакуации санитарных потерь", - сообщили в ОТГ "Харьков".
В общем, как сообщается, "оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск".
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