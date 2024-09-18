На фронте за прошедшие сутки состоялось 194 боевых столкновений. Из них 100 боев произошли на Кураховском и Покровском направлениях. Об этом говорится в сводке Гентаба по состоянию на 8:00 18 сентября, передает УНН.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением четырех ракет, а также 72 авиаудара, в частности, сбросил 120 КАБов. Кроме этого, осуществил 4800 обстрелов, из них 154 - из реактивных систем залпового огня.

Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, поразили одну систему залпового огня, три пункта управления и полевой склад боеприпасов оккупанта.

На Харьковском направлении произошло одно боестолкновение в районе населенного пункта Волчанск.

При поддержке авиации противника на Купянском направлении за сутки произошло 13 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Новоосинового, Кругляковки, Андреевки, Колесниковки, Петропавловки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться неподалеку Чернещины, Дружелюбовки, Макеевки, Торского и Невского.

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На Северском направлении украинские защитники отражали два штурмовых действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали десять раз вблизи Часового Яра, Ступочек, Клещеевки и Белой Горы. Ситуация контролируемая.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 15 атак неподалеку Щербиновки, Торецка, Дачного и Нелиповки.

На Покровском направлении наши защитники отражали 51 штурмовое и наступательное действие агрессора в сторону населенных пунктов Гродовка, Новоторецкое, Новогродовка, Николаевка, Украинская, Александрополь, Воздвиженка, Мариновка и Зеленого Поля. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Гродовки и Новогродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 49 атак в направлении Цукурино, Желанного Первого, Горняка, Катериновки, Георгиевки и Константиновки, противник активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Времовском направлении, по уточненной информации, противник совершил шесть атак наших позиций неподалеку Угледара и Новоукраинки.

Неспокойно было на Гуляйпольском направлении, здесь противник совершил два безуспешных наступления в районе населенного пункта Гуляйполе.

На Ореховском направлении состоялось восемь безуспешных для врага боевых столкновений неподалеку Малой Токмачки, Новоданиловки, Новоандреевки и Щербаков.

На Приднепровском направлении четыре попытки врага захватить наши позиции успеха не имели. Потерь позиций не допущено.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

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