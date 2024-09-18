Киев • УНН
За сутки произошло 194 боевых столкновений, из них 100 на Кураховском и Покровском направлениях. Враг нанес 72 авиаудара и совершил 4800 обстрелов, украинские силы отбили многочисленные атаки на разных направлениях.
На фронте за прошедшие сутки состоялось 194 боевых столкновений. Из них 100 боев произошли на Кураховском и Покровском направлениях. Об этом говорится в сводке Гентаба по состоянию на 8:00 18 сентября, передает УНН.
По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением четырех ракет, а также 72 авиаудара, в частности, сбросил 120 КАБов. Кроме этого, осуществил 4800 обстрелов, из них 154 - из реактивных систем залпового огня.
Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, поразили одну систему залпового огня, три пункта управления и полевой склад боеприпасов оккупанта.
На Харьковском направлении произошло одно боестолкновение в районе населенного пункта Волчанск.
При поддержке авиации противника на Купянском направлении за сутки произошло 13 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Новоосинового, Кругляковки, Андреевки, Колесниковки, Петропавловки и Лозовой.
На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться неподалеку Чернещины, Дружелюбовки, Макеевки, Торского и Невского.
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На Северском направлении украинские защитники отражали два штурмовых действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Выемки.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали десять раз вблизи Часового Яра, Ступочек, Клещеевки и Белой Горы. Ситуация контролируемая.
На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 15 атак неподалеку Щербиновки, Торецка, Дачного и Нелиповки.
На Покровском направлении наши защитники отражали 51 штурмовое и наступательное действие агрессора в сторону населенных пунктов Гродовка, Новоторецкое, Новогродовка, Николаевка, Украинская, Александрополь, Воздвиженка, Мариновка и Зеленого Поля. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Гродовки и Новогродовки.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 49 атак в направлении Цукурино, Желанного Первого, Горняка, Катериновки, Георгиевки и Константиновки, противник активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию.
На Времовском направлении, по уточненной информации, противник совершил шесть атак наших позиций неподалеку Угледара и Новоукраинки.
Неспокойно было на Гуляйпольском направлении, здесь противник совершил два безуспешных наступления в районе населенного пункта Гуляйполе.
На Ореховском направлении состоялось восемь безуспешных для врага боевых столкновений неподалеку Малой Токмачки, Новоданиловки, Новоандреевки и Щербаков.
На Приднепровском направлении четыре попытки врага захватить наши позиции успеха не имели. Потерь позиций не допущено.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике.
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