В российской Самарской области фиксируется усиление мобилизационных мероприятий. Мобилизованных мужчин массово направляют для участия в боях в Курской области. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщает Telegram-канал АТЕШ, передает УНН.

Детали

Агенты движения сообщили, что новоприбывших военнослужащих отправляют на проблемные участки фронта в Курской области в составе 15-й отдельной мотострелковой бригады, часть которой перебросили с Покровского направления.

«Сотрудники военкомата в страхе неожиданных диверсий работают из подземных кабинетов. Нам известны все фамилии тех, кто имеет прямое отношение к отправке простых россиян на фронт», - говорится в сообщении.

Партизани виявили командний пункт росіян поблизу Маріуполя - "АТЕШ"