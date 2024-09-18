В Самарской области РФ усиливают мобилизационные мероприятия. Новомобилизованных массово направляют в составе 15-й мотострелковой бригады на проблемные участки фронта в Курской области.
В российской Самарской области фиксируется усиление мобилизационных мероприятий. Мобилизованных мужчин массово направляют для участия в боях в Курской области. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщает Telegram-канал АТЕШ, передает УНН.
Детали
Агенты движения сообщили, что новоприбывших военнослужащих отправляют на проблемные участки фронта в Курской области в составе 15-й отдельной мотострелковой бригады, часть которой перебросили с Покровского направления.
«Сотрудники военкомата в страхе неожиданных диверсий работают из подземных кабинетов. Нам известны все фамилии тех, кто имеет прямое отношение к отправке простых россиян на фронт», - говорится в сообщении.
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