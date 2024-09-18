У Самарській області посилюють мобілізацію для боїв у Курській області
Київ • УНН
У Самарській області РФ посилюють мобілізаційні заходи. Новомобілізованих масово направляють у складі 15-ї мотострілецької бригади на проблемні ділянки фронту в Курській області.
У російській Самарській області фіксується посилення мобілізаційних заходів. Мобілізованих чоловіків масово направляють для участі в боях у Курській області. Про це у вівторок, 17 вересня, повідомляє Telegram-канал АТЕШ, передає УНН.
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Агенти руху повідомили, що новоприбулих військовослужбовців відправляють на проблемні ділянки фронту в Курській області у складі 15-ї окремої мотострілецької бригади, частину якої перекинули з Покровського напрямку.
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