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У Самарській області посилюють мобілізацію для боїв у Курській області

У Самарській області посилюють мобілізацію для боїв у Курській області

Київ • УНН

 • 19753 перегляди

У Самарській області РФ посилюють мобілізаційні заходи. Новомобілізованих масово направляють у складі 15-ї мотострілецької бригади на проблемні ділянки фронту в Курській області.

У російській Самарській області фіксується посилення мобілізаційних заходів. Мобілізованих чоловіків масово направляють для участі в боях у Курській області. Про це у вівторок, 17 вересня, повідомляє Telegram-канал АТЕШ, передає УНН. 

Деталі

Агенти руху повідомили, що новоприбулих військовослужбовців відправляють на проблемні ділянки фронту в Курській області у складі 15-ї окремої мотострілецької бригади, частину якої перекинули з Покровського напрямку.

"Співробітники військкомату в страху несподіваних диверсій працюють із підземних кабінетів. Нам відомі усі прізвища тих, хто має пряме відношення до відправки простих росіян на фронт", - йдеться у повідомленні.

Партизани виявили командний пункт росіян поблизу Маріуполя - "АТЕШ"15.09.24, 16:41 • 29300 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоВійна
ateshАтеш

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