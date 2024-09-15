Партизани виявили командний пункт росіян поблизу Маріуполя - "АТЕШ"
Київ • УНН
Український рух "АТЕШ" повідомив про виявлення командного пункту окупантів поблизу Маріуполя. Партизани розвідали територію ангарів у Стародубівці та зафіксували відвідування місця офіцерами угруповання "Центр".
Українсьеи партизани виявили командний пункт окупантів поблизу тимчасово непідконтрольного українській владі міста Маріуполь. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ", пише УНН.
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Зазначається, що наведена рухом "АТЕШ" карта, йдеться про село Стародубівка Мангуської селищної громади Маріупольського району Донеччини.
Наші агенти розвідали територію ангарів у Стародубівці на Донеччині та виявили місце розміщення командно-штабної машини, розташованої в лісистій місцевості. Отримали інформацію про організацію охорони, патрулювання території та порядок доступу на об'єкт,
Повідомляється також, що окрім цього партизанам вдалося зафіксувати регулярне відвідування цього місця дорогими автомобілями офіцерського складу угруповання військ "Центр".
Розвідка об'єктів такого масштабу допомагає запобігати злочинним діям командування ЗС рф, впливаючи на координацію та управління окупаційних військ,
Нагадаємо
Українські партизани повідомляють про посилення берегової охорони в окупованому Криму. Військові катери ведуть цілодобове патрулювання, а на кораблях встановлюють мобільні радіолокаційні станції.