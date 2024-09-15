Партизаны обнаружили командный пункт россиян вблизи Мариуполя - "АТЕШ"
Киев • УНН
Украинское движение «АТЕШ» сообщило об обнаружении командного пункта оккупантов вблизи Мариуполя. Партизаны разведали территорию ангаров в Стародубовке и зафиксировали посещение места офицерами группировки «Центр».
Украинские партизаны обнаружили командный пункт оккупантов вблизи временно неподконтрольного украинской власти города Мариуполь. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.
Детали
Отмечается, что приведенная движением "АТЕШ" карта, речь идет о селе Стародубовка Мангушской поселковой громады Мариупольского района Донецкой области.
Наши агенты разведали территорию ангаров в Стародубовке Донецкой области и обнаружили место размещения командно-штабной машины, расположенной в лесистой местности. Получили информацию об организации охраны, патрулировании территории и порядке доступа на объект,
Сообщается также, что кроме этого партизанам удалось зафиксировать регулярное посещение этого места дорогими автомобилями офицерского состава группировки войск "Центр".
Разведка объектов такого масштаба помогает предотвращать преступные действия командования ВС рф, влияя на координацию и управление оккупационных войск,
Напомним
Украинские партизаны сообщают об усилении береговой охраны в оккупированном Крыму. Военные катера ведут круглосуточное патрулирование, а на кораблях устанавливают мобильные радиолокационные станции.