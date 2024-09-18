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Сили оборони відбили 100 ворожих атак на Курахівському та Покровському напрямках - Генштаб про ситуацію на фронті

Сили оборони відбили 100 ворожих атак на Курахівському та Покровському напрямках - Генштаб про ситуацію на фронті

Київ • УНН

 • 15834 перегляди

За добу відбулося 194 бойових зіткнень, з них 100 на Курахівському та Покровському напрямках. Ворог завдав 72 авіаудари та здійснив 4800 обстрілів, українські сили відбили численні атаки на різних напрямках.

На фронті протягом минулої доби відбулось 194 бойових зіткнень. З них 100 боїв стались на Курахівському та Покровському напрямках. Про це йдеться у зведенні Гентабу станом на 8:00 18 вересня, передає УНН

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар із застосуванням чотирьох ракет, а також 72 авіаудари, зокрема, скинув 120 КАБів. Крім цього, здійснив 4800 обстрілів, з них 154 - із реактивних систем залпового вогню.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 5 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, уразили одну систему залпового вогню, три пункти управління та польовий склад боєприпасів окупанта.

На Харківському напрямку відбулося одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.

За підтримки авіації противника на Куп’янському напрямку за добу відбулося 13 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Новоосинового, Кругляківки, Андріївки, Колісниківки, Петропавлівки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався просунутись неподалік Чернещини, Дружелюбівки, Макіївки, Торського та Невського.

У Самарській області посилюють мобілізацію для боїв у Курській області18.09.24, 05:51 • 19753 перегляди

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали дві штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували десять разів поблизу Часового Яру, Ступочок, Кліщіївки та Білої Гори. Ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 15 атак неподалік Щербинівки, Торецька, Дачного та Неліпівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 51 штурмову і наступальну дію агресора у бік населених пунктів Гродівки, Новоторецького, Новогродівки, Миколаївки, Українська, Олександрополя, Воздвиженки, Маринівки та Зеленого Поля. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Гродівки та Новогродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 49 атак в напрямку Цукуриного, Желанного Першого, Гірника, Катеринівки, Георгіївки та Костянтинівки, противник активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію.

На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив шість атак наших позицій неподалік Вугледара та Новоукраїнки.

Неспокійно було на Гуляйпільському напрямку, тут противник здійснив два безуспішні наступи в районі населеного пункту Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку відбулося вісім безуспішних для ворога бойових зіткнень неподалік Малої Токмачки, Новоданилівки, Новоандріївки та Щербаків.

На Придніпровському напрямку чотири спроби ворога захопити наші позиції успіху не мали. Втрат позицій не допущено.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці.

Ще плюс 1130 окупантів і 6 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога18.09.24, 07:03 • 28519 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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