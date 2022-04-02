В Офісі Президента показали відео зі звільненими з полону військовими
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. В Офісі Президента показали відео зі звільненими напередодні з полону військовими, пише УНН.
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"Звільненим вчора з полону українським військовим була надана уся необхідна допомога, в тому числі медична. Зараз вони прямують до місця зустрічі з представниками командування своїх підрозділів. Вже незабаром кожен наш звільнений військовий зможе побачити рідних", - написав у Telegram заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, який і оприлюднив відео.
Віце-прем'єр Ірина Верещук при цьому оприлюднила світлини звільнених з полону, вказавши, що їх везуть після обміну і скоро вони будуть вдома з близькими.
Доповнення
1 квітня у Запорізькій області, як вказали в ОП, відбувся обмін полоненими, українській стороні вдалось повернути 86 військовослужбовців, зокрема, 15 жінок.
Віце-прем'єр Ірина Верещук вказала, що це був другий обмін полоненими за наказом Президента Зеленського.