В Офисе Президента показали видео с освобожденными из плена военными

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"Освобожденным вчера из плена украинским военным была оказана вся необходимая помощь, в том числе медицинская. Сейчас они направляются к месту встречи с представителями командования своих подразделений. Уже скоро каждый наш освобожденный военный сможет увидеть родных", - написал в Telegram заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, который и обнародовал видео.

Вице-премьер Ирина Верещук при этом обнародовала фотографии освобожденных из плена, указав, что их везут после обмена и скоро они будут дома с близкими.

Дополнение

1 апреля в Запорожской области, как отметили в ОП, состоялся обмен пленными, украинской стороне удалось вернуть 86 военнослужащих, в частности, 15 женщин.

Вице-премьер Ирина Верещук указала, что это был второй обмен пленными по приказу Президента Зеленского.