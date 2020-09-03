В Офісі Генерального прокурора назвали кількість проваджень щодо диверсій
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. В Україні протягом січня-липня 2020 року обліковано 4 кримінальних провадження щодо диверсій. Про це у відповіді на інформаційний запит кореспондента УНН повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Так, протягом січня-липня 2020 року обліковано 4 провадження за статтею 113 Кримінального кодексу України (Диверсія).
При цьому всього було зареєстровано 4 провадження, із них жодне не було закрите та відправлено до суду.
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Нагадаємо, на Луганщині диверсант-розвідник окупаційної адміністрації Російської Федерації намагався підірвати два резервуара з 3,5 тис. тонн аміаку на території ПрАТ “Сєвєродонецьке об’єднання АЗОТ”.