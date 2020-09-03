В Офисе Генерального прокурора назвали количество производств относительно диверсий
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Украине в январе-июле 2020 года учтено 4 уголовных производства относительно диверсий. Об этом в ответе на информационный запрос корреспондента УНН сообщили в Офисе Генерального прокурора.
Так, в январе-июле 2020 года учтено 4 производства по статье 113 Уголовного кодекса Украины (Диверсия).
При этом всего было зарегистрировано 4 производства, из них ни одно не было закрыто и отправлено в суд.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве задержали участника создания "Разведывательного управления ДНР": готовил ряд терактов и диверсий
Напомним, в Луганской области диверсант-разведчик оккупационной администрации Российской Федерации пытался взорвать два резервуара с 3,5 тыс. тонн аммиака на территории ЧАО "Северодонецкое объединение АЗОТ".