В Офисе Генерального прокурора назвали количество производств относительно диверсий

Так, в январе-июле 2020 года учтено 4 производства по статье 113 Уголовного кодекса Украины (Диверсия).

При этом всего было зарегистрировано 4 производства, из них ни одно не было закрыто и отправлено в суд.

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Напомним, в Луганской области диверсант-разведчик оккупационной администрации Российской Федерации пытался взорвать два резервуара с 3,5 тыс. тонн аммиака на территории ЧАО "Северодонецкое объединение АЗОТ".