В одному з районів столиці уламки влучили в нежитлову будівлю, виникла пожежа - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня УНН. В одному з районів Києва уламки БПЛА влучили в нежитлову будівлю, внаслідок чого виникла пожежа. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, пише УНН.
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"У Соломʼянському районі, де уламки БПЛА влучили в 7-поверхову нежитлову будівлю, сталось руйнування частини стіни та виникла пожежа на 3 поверсі.
Рятувальники працюють на місці", - написав Кличко.
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Тим часом, мешканці Києва повідомляють про нову серію вибухів у місті. КМВА написали про повторну роботу ППО в столиці.
"Київ знову працює ППО! Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - зазначили в КМВА.
Нагадаємо
Віталій Кличко повідомляв, що сили ППО знищили понад 20 ворожих дронів, що рухалися на Київ. При цьому, він зазначив, що на столицю йде нова хвиля дронів.