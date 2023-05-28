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13 марта, 19:26 • 48284 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 104720 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 107697 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 107861 просмотра

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13 марта, 13:25 • 101787 просмотра

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13 марта, 10:29 • 95590 просмотра

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13 марта, 06:36 • 110371 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В одном из районов столицы обломки попали в нежилое здание, возник пожар - Кличко

Киев • УНН

 • 431302 просмотра

КИЕВ. 28 мая УНН. В одном из районов Киева обломки БПЛА попали в нежилое здание, в результате чего возник пожар. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.

Цитата

"В Соломенском районе, где обломки БПЛА попали в 7-этажное нежилое здание, произошло разрушение части стены и возник пожар на 3 этаже.

Спасатели работают на месте", - написал Кличко.

Дополнение

Тем временем, жители Киева сообщают о новой серии взрывов в городе. КГВА написали о повторной работе ПВО в столице.

"Киев снова работает ПВО! Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - отметили в КГВА.

Напомним

Виталий Кличко сообщал, что силы ПВО уничтожили более 20 вражеских дронов, двигавшихся на Киев. При этом, он отметил, что на столицу идет новая волна дронов.

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