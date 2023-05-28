В одном из районов столицы обломки попали в нежилое здание, возник пожар - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая УНН. В одном из районов Киева обломки БПЛА попали в нежилое здание, в результате чего возник пожар. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.
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"В Соломенском районе, где обломки БПЛА попали в 7-этажное нежилое здание, произошло разрушение части стены и возник пожар на 3 этаже.
Спасатели работают на месте", - написал Кличко.
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Тем временем, жители Киева сообщают о новой серии взрывов в городе. КГВА написали о повторной работе ПВО в столице.
"Киев снова работает ПВО! Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - отметили в КГВА.
Напомним
Виталий Кличко сообщал, что силы ПВО уничтожили более 20 вражеских дронов, двигавшихся на Киев. При этом, он отметил, что на столицу идет новая волна дронов.